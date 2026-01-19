إعلان

أستاذ فقه: ليلة النصف من شعبان "ثاني أعظم ليلة بعد القدر" وأبوابها مفتوحة

كتب : حسن مرسي

11:18 م 19/01/2026

الدكتور هاني تمام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكَّد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أن شهر شعبان يمثل بابًا واسعًا للدخول على الله بالدعاء وتصفية القلوب، مشيرًا إلى أن من أجمل الأدعية فيه: "اللهم أنت العالم بسرائرنا فأصلحها"، موضحًا أن هذا الشهر هو تمهيد عظيم لليلة النصف منه التي هي ليلة التحويل والتصفية والمغفرة.

وقال خلال برنامج "مع الناس" على قناة "الناس"، مؤكدًا أن ليلة النصف من شعبان هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر، مبينًا أنها الليلة التي يتجلى الله فيها على عباده بالفضل والقبول، مشددًا على أن الله ينظر فيها إلى قلوب العباد قبل أعمالهم، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن.

وأضاف: "الله سبحانه وتعالى يطلع في هذه الليلة على القلوب، فإذا صلح القلب رُفعت الدرجات"، مؤكدًا أن كثرة الأعمال وحدها لا تكفي إذا لم يكن القلب سليمًا صافيًا.

وتابع أستاذ الفقه أن الدخول الصحيح إلى الليلة يكون بسلامة القلب وصفائه قبل الإكثار من الطاعات، قائلًا: "تصحيح القلب كفيل بإصلاح كل شيء"، مستشهدًا بكلام الصالحين وبقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

ودعا الدكتور هاني تمام الجميع إلى اغتنام هذه الليلة العظيمة، مبينًا أن سلامة القلب وصفاءه كفيلان بفتح أبواب القبول والمغفرة حتى في الأيام المعدودة، حاثًا على الدخول على الله بصدق وإخلاص وتصفية القلوب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور هاني تمام جامعة الأزهر شهر شعبان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قتل سيدة أحسنت إليه".. السجل الدموي لسفاح أطفال المنوفية (صور)
أخبار المحافظات

"قتل سيدة أحسنت إليه".. السجل الدموي لسفاح أطفال المنوفية (صور)
تحذير عاجل من الأرصاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
أخبار مصر

تحذير عاجل من الأرصاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
رمضان 2026.. حمادة هلال ينشر فيديو ترويجي من كواليس "المداح.. أسطورة النهاية"
زووم

رمضان 2026.. حمادة هلال ينشر فيديو ترويجي من كواليس "المداح.. أسطورة النهاية"
أول تعليق من ساديو ماني بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من ساديو ماني بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية
"ET بالعربي" يعلن صلح أحمد فهمي وهنا الزاهد بصورة تثير الجدل
زووم

"ET بالعربي" يعلن صلح أحمد فهمي وهنا الزاهد بصورة تثير الجدل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة