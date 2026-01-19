إعلان

حماس: ليس من حق نتنياهو الاعتراض على مشاركة تركيا وقطر في مجلس السلام

كتب-عبدالله محمود:

11:11 م 19/01/2026

محمد نزال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمد نزّال، إن تشكيل اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة إنجاز كبير وتحريك الملف رغم إعاقة إسرائيل كثيرا.

وأضاف القيادي في حماس خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الإثنين، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضع العراقيل أمام لجنة إدارة غزة ورفض خروج أعضاء باللجنة من القطاع.

وأشار القيادي في حماس، إن مهام مجلس السلام بشأن غزة يكتنفها الغموض ولا يمكن التعليق عليها حتى الآن.

وأكد نزّال، أنه ليس من حق نتنياهو الاعتراض على مشاركة تركيا وقطر في تشكيل قوة السلام الدولية بغزة.

حماس محمد نزّال اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة نتنياهو

