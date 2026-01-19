حماس: ليس من حق نتنياهو الاعتراض على مشاركة تركيا وقطر في مجلس السلام

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمد نزّال، إن تشكيل اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة إنجاز كبير وتحريك الملف رغم إعاقة إسرائيل كثيرا.

وأضاف القيادي في حماس خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الإثنين، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضع العراقيل أمام لجنة إدارة غزة ورفض خروج أعضاء باللجنة من القطاع.

وأشار القيادي في حماس، إن مهام مجلس السلام بشأن غزة يكتنفها الغموض ولا يمكن التعليق عليها حتى الآن.

وأكد نزّال، أنه ليس من حق نتنياهو الاعتراض على مشاركة تركيا وقطر في تشكيل قوة السلام الدولية بغزة.