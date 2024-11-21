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الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية -صور

04:43 م الخميس 21 نوفمبر 2024
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    التقلبات الجوية
  • عرض 5 صورة
    التقلبات الجوية
  • عرض 5 صورة
    التقلبات الجوية
  • عرض 5 صورة
    التقلبات الجوية
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الأقصر-محمد محروس:

أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن وغرف العمليات الفرعية تحسبًا للتقلبات الجوية وتغيرات الطقس لافتًا إلى انعقاد غرفة الكوارث والأزمات بالمحافظة ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بصفة مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارئ وحتى تحسن حالة الجو.


ووجه محافظ الأقصر، بسرعة التعامل مع أي تداعيات لحظة بلحظة من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وجاهزية جميع المعدات ومهمات الإغاثة، لافتا إلى أن الأجواء الحالية لم تؤثر على الحركة المرورية، فالوضع مستقر والحركة منتظمة على الطرق السريعة، وكذا بالنسبة للملاحة النهرية والجوية.

التقلبات الجوية الطقس درجات الحرارة
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