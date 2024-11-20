محافظ المنيا: عازمون على إنهاء إجراءات التصالح بمنتهى السرعة

المنيا- جمال محمد:

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا مع عدد من مواطنى مركز سمالوط من راغبي التقنين في إطار متابعة جهود المحافظة لتسريع وتيرة العمل بملف تقنين الأراضي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإيجاد حلول عملية تنهي هذا الملف وتحقق الاستقرار للمواطنين.

وأكد المحافظ أن الدولة تقدم كافة التسهيلات لتقنين أوضاع المواطنين الجادين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين و الدولة، لافتاً إلى إتاحة المزيد من التيسيرات في ملفات التصالح على مخالفات البناء، وأن الدولة عازمة على إنهاء كافة الإجراءات بمنتهى السرعة، مناشداً المواطنين إلى استغلال هذه الفرص لإتمام الإجراءات المطلوبة.

وشدد كدواني على أن المحافظة مستمرة فى موجات الإزالة لأي تعديات على أراضي أملاك الدولة، مع التأكيد على الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

وخلال الاجتماع، حرص المحافظ على فتح حوار مباشر مع المواطنين، للاستماع إلى مشاكلهم وطلباتهم، مؤكداً على تسهيل الإجراءات للراغبين في استكمال ملفات التقنين بشرط الالتزام بالجدية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها دون المساس بحقوق المواطنين الملتزمين بالقانون.

كما وجه المحافظ مسؤولي التقنين ورؤساء الوحدات المحلية بالإسراع في إنهاء العقود للمواطنين الجادين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن استكمال التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.

جدير بالذكر أنه جرى تخصيص يوم لاستقبال أهالى كل مركز على حدة وتوفير سيارات مجانية لنقلهم إلى ديوان عام المحافظة لعرض حالاتهم وبحث ملفاتهم لإنهاء إجراءات التقنين .