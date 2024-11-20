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شاب يتخلص من حياته شنقا في بني سويف

11:35 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

جثة

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بني سويف- حمدي سليمان:

أقدم شاب على التخلص من حياته، بالانتحار شنقًا، داخل منزل أسرته بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، لمروره بأزمة نفسية.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول "ح.ع.ح"، 21 عامًا، إلى مستشفى الفشن المركزي جثة هامدة، وادعاء أهليته قيامه بالتخلص من حياته داخل منزل الأسرة بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

وفي السياق تعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831.

مديرية أمن بني سويف بني سويف المرور
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