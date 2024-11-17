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حملات مكثفة للتموين في جنوب سيناء تكشف عن مخالفات جديدة -صور

03:22 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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    ضب البنزين
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    ضبط السولار
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جنوب سيناء - رضا السيد :

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، حملات مكبرة للمرور على محطات الوقود، وأماكن تداول السلع بكافة أنواعها، بمدن "شرم الشيخ، نويبع، سدر" بالاشتراك مع مباحث التموين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق وكافة الأنشطة، وتحت إشراف المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

وأسفرت الحملات، عن ضبط أحد محطات الوقود بمدينة رأس سدر خلال تصرفها فى أحد منتجات الوقود " سولار"، وتجميع كميات من منتج آخر بإجمالي 11 ألف لتر بنزين للتصرف فيهم، وذلك من خلال عملية جرد محاسبية للمحطة بمعرفة مفتشى إدارة الرقابة التجارية بالمديرية.

كما جرى ضبط والتحفظ على كميات من السجائر بمدن رأس سدر وشرم الشيخ بإجمالي 3000 علبة سجائر مجهولة المصدر، لعدم وجود فواتير دالة على مصدرها.

وضبط كميات من الأرز والسكر بمدن سدر ونويبع، لعدم وجود فواتير شراء دالة على مصدرها، وتحرير 8 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي المعلن عنه، وتحرير 15 محضر عدم الإعلان عن الأسعار ، بإجمالي 23 محضرا.

حملات جنوب سيناء حملات تموينية محطات الوقود
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