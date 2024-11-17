صعقة كهربائية تنهي حياة عامل داخل مصنع فى جمصة

الدقهلية - رامي محمود:

لقي عامل مصرعه صعقا بالتيار الكهربائي، أثناء عمله داخل احد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة محافظة الدقهلية.

تلقي اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور قسم شرطة جمصه، من نقطة تأمين مستشفى جمصة بوصول شخص جثة هامدة إلى المستشفى إدعاء صعق كهربائى.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة إلى المستشفى، وتبين وقوع الحادث فى المنطقة الصناعية ووفاة شخص يدعى "مصطفى ربيع عبد الحكيم كامل،23 سنة".

وجرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جمصة المركزي تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.