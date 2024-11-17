إعلان

صعقة كهربائية تنهي حياة عامل داخل مصنع فى جمصة

12:06 م الأحد 17 نوفمبر 2024

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود:

لقي عامل مصرعه صعقا بالتيار الكهربائي، أثناء عمله داخل احد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة محافظة الدقهلية.

تلقي اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور قسم شرطة جمصه، من نقطة تأمين مستشفى جمصة بوصول شخص جثة هامدة إلى المستشفى إدعاء صعق كهربائى.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة إلى المستشفى، وتبين وقوع الحادث فى المنطقة الصناعية ووفاة شخص يدعى "مصطفى ربيع عبد الحكيم كامل،23 سنة".

وجرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جمصة المركزي تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

صعق كهربائي وفاة عامل جمصة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رحيل آخر الضحايا عمق الجراح.. وفاة محمود عبدالظاهر تعيد للذاكرة مشاهد حادث الجلالة -صور

إعلان

إعلان

رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة
تعديل قانون الإيجار القديم.. 6 توجيهات عاجلة من رئيس النواب
36 صورة تكشف أحدث شكل لمحطات ومسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط "القاهرة - الإسكندرية" بداية ديسمبر
رئيس الوزراء يفتتح معرض "Cairo ict" نيابة عن الرئيس السيسي
الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة