مقتل شاب بطلق ناري فى شبرا الخيمة على يد صديقه

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة شبرا الخيمة، مقتل شاب بطلق ناري علي يد صديقه بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ إلى المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بإصابة شاب بطلق ناري بدائرة القسم.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إصابة معوض "وشهرته أدهم اندومي"، "له معلومات جنائية" بطلق ناري بالوجه على يد صديقه، ويدعى "مهند" بسبب خلافات بينهم، وجرى نقل المصاب إلي المستشفي منذ 20 يوما لتلقي العلاج اللازم، ولم تستجيب الحالة للعلاج مما أدى إلى وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد أحمد الشامي، والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عباده والنقيب عبدالونيس خالد معاونى رئيس المباحث جرى ضبط المتهم والسلاح الناري فرد خرطوش المستخدم في الواقعة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.