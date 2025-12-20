إطلاق حملة لتركيب أطراف صناعية بالمجان لذوي الإعاقة في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلنت محافظة سوهاج، إطلاق حملة موسعة لتركيب الأطراف الصناعية بالمجان، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "ايدينا مع بعض" للتأهيل، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بسرعة تنفيذ قافلة متكاملة لتركيب الأطراف الصناعية لذوي الإعاقة بالمجان، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك ضمن مبادرة المحافظة "نحو مجتمع دامج".

وعقدت المحافظة لقاءً تنسيقيًا موسعًا ضم: مدير قطاع الحالات والعلاقات الخارجية بمؤسسة "ايدينا مع بعض"، ومسئول شئون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، ومدير عام التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي، وممثل مؤسسة فرسان الإرادة بالمراغة، وجمعية كفالة اليتيم بطما، ومؤسسة بناء للتنمية بسوهاج، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بجرجا، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بالمنشاة، وذلك لوضع آليات تنفيذ الحملة وضمان وصول الخدمة لمستحقيها.

جرى توقيع بروتوكولات تعاون بين مؤسسات المجتمع المدني بسوهاج المشار إليها ومؤسسة "إيدينا مع بعض"، بهدف حصر الحالات من طالبي الأطراف الصناعية على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة، وتجهيز تلك الحالات طبيًا وفنيًا، وإنهاء الإجراءات الورقية اللازمة، مع مراعاة الشروط الفنية وعدم ازدواج تقديم الخدمة، إلا في حال حدوث تغيير فني بالحالة أو تلف الجهاز السابق، مع الالتزام بتسليم الطرف القديم.

الجدير بالذكر أن الحملة تستهدف المدن والقرى والنجوع بجميع أنحاء المحافظة للبحث الميداني عن الحالات المستحقة لتركيب الأطراف الصناعية بالمجان، بما يضمن تحقيق العدالة في تقديم الخدمة والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد محافظ سوهاج، أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص المحافظة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق الدمج المجتمعي الكامل لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى استمرار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الشريكة لتقديم خدمات نوعية تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.