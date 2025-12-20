إعلان

زيلينسكي: تلقينا إشارات من بعض شركائنا على إمكانية إنهاء الحرب

كتب : محمود الطوخي

07:39 م 20/12/2025

فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن القضايا الأكثر صعوبة في محادثات كييف مع واشنطن هي الأراضي ومحطة زابوروجيا والضمانات الأمنية والتعويضات.

وأكد زيلينسكي، أنه لا يمانع عقد اجتماع ثلاثي لأن هناك قضايا معقدة ويجب على أوكرانيا وروسيا حسمها، معلنا دعمه اجتماع ثلاثي إذا أدى إلى تبادل أسرى الحرب أو مهد الطريق لمحادثات على مستوى القادة.

وشدد زيلينسكي، على أن القوات الأوكرانية ستبقى في أجزاء دونباس التي تسيطر عليها ولن تغادرها قبل التوصل إلى اتفاق شامل.

وفي ما يخص المساعي الدولية بوقف الحرب بأوكرانيا، كشف زيلينسكي أن قطر وتركيا ترغبان بالمشاركة في الجهود المبذولة لوقف الحرب، مؤكدا أن الدوحة ساعدت في عودة أطفال أوكرانيين محتجزين في روسيا و"نحن ممتنون لها".

وأشار زيلينسكي، إلى ضرورة دعم أي دور لقطر وتركيا في المساعي المبذولة لوقف الحرب، لافتا إلى أن هناك إشارات من بعض الشركاء على إمكانية إنهاء الحرب و"آمل اقتراب تلك اللحظة".

