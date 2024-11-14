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"الطلبة خرجوا بدري".. إحالة إدارة مدرسة في بورسعيد للتحقيق

03:16 م الخميس 14 نوفمبر 2024

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحال طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الخميس، مدير مدرسة السادات الثانوية التجارية للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية.

وأكد "الغرباوي"، في بيان له، أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية التقصير في إجراءات الأمن بالمدرسة وخروج الطلاب في غير المواعيد المقررة رسميا من إدارة التعليم الفني وعدم الانظباط العام من هيئة التدريس.

وأضاف أن تعليم بورسعيد دائما ما يسير على نهج وخطى الدولة بعدم التستر على المخالفين أو المقصرين، مشيرا إلى أن التحقيقات التى ستتم بمعرفة إدارة الشئون القانونية ستوضح للمسؤولين من هم المقصرين ومحاسبتهم بالقانون.

طاهر الغرباوي بورسعيد مدرسة السادات الثانوية التجارية
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