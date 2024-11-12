مصرع سيدتين وإصابة زوح إحداهما في حادث انقلاب سيارة بدمياط

الدقهلية- رامي محمود:

لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب شخص، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق دمياط، وجرى الجثتين إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مديرية أمن دمياط بانقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية خاصة بمحافظة الدقهلية.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع كل من سامية الشنيطي، وسهام السيد محمد، رئيسة قسم التمريض في مستشفي منية النصر المركزي بالدقهلية، وإصابة زوجها بإصابات بالغة.

جرى نقل الضحيتين إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.