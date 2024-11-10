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"تعليم جنوب سيناء" يحقق المركز الثالث في مسابقة الكاريكاتير الصحفي

05:41 م الأحد 10 نوفمبر 2024

وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء

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جنوب سيناء - رضا السيد:

حصلت مديرية التربية والتعليم في جنوب سيناء على المركز الثالث في مسابقة "الكاريكاتير الصحفي" للعام الدراسي 2023-2024، وفقًا لما أعلنه عادل عتلم، وكيل المديرية.

وأكد "عتلم" على أهمية دعم الطلاب الموهوبين في المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، ومحافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، لتشجيع التميز والإبداع.

وأفاد "عتلم" أن الطالبة مريم ياسر عرفات، من مدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لإدارة طور سيناء، هي التي حققت هذا الإنجاز، مثنيًا على موهبتها ومستواها المشرف.

كما أشاد بجهود مدير الشؤون التنفيذية وموجه عام الصحافة وموجهي الإدارة وأخصائي الصحافة بالمدرسة، مشيرًا إلى دورهم في تحقيق هذا النجاح في أنشطة الصحافة، متمنيًا تحقيق المزيد من المراكز المتميزة مستقبلًا.

وأوضح أن الكاريكاتير الصحفي يتضمن رسومات هزلية تعبر عن الأفكار بأسلوب نقدي دون الإساءة إلى سمعة أي شخص أو التعرض له بشكل يضر به، سواء كان شخصية عامة أو فردًا عاديًا.

عادل عتلم تعليم جنوب سيناء مسابقة الكاريكاتير الصحفي
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