محافظ الأقصر يوجه بصيانة برجولات ومقاعد كورنيش النيل

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الأقصر - محمد محروس:

وجه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بإجراء أعمال صيانة للبرجولات والمقاعد والاستراحات بكورنيش النيل.

وقام اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع المهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى، منسق جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، بحصر الأعمال التي تحتاج إلى تنفيذ أعمال صيانة وإصلاحات بكورنيش النيل بالمدينة، بدءًا من ميدان الإبروتيل وصولا حتى بنك الإسكندرية بالممشي السياحي بطول حوالى 1700 م تقريباً.

وأوضح الشرابى، أنه بناء على توجيهات محافظ الأقصر ستجري أعمال صيانة للبرجولات والمقاعد وإستراحات المواطنين المصنوعة من الخشب، فضلاً عن الاهتمام برفع كفاءة مستوى الزراعات والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها وتحسين الصورة البصرية لدى المواطنين.