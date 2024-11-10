أهالي الشرقية يودعون 3 مهندسين شباب ماتوا في حادث مأساوي -صور

الشرقية - مصراوي:

خيم الحزن على أهالي قرية الصويني التابعة لمركز ديرب نجم محافظة الشرقية، بسبب مصرع 3 مهندسين شباب من أبناء القرية، وشيع مئات المواطنين جثامينهم إلى مثواهم الٱخير في مشهد جنائزي مهيب اختلطت فيه دموع الحزن بزغاريد الفرح بالنسبة للنساء.

وكان3 شباب من أبناء قرية الصويني، لقوا مصرعهم في حادث سير وقع على طريق العاشر من رمضان، وجرى نقل الجثامين إلى أقرب مستشفى والتحفظ عليهم لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد مصرع 3 شباب، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين أنهم من أبناء قرية الصويني، وجرى تسليم الجثامين إلى ذويهم بعد انتهاء الإجراءات اللازمة وانطلقوا إلى القرية لتشييع جنازاتهم في مشهد واحد خرج فيه الأهالي والحزن يفطر قلوبهم، وتعالت زغاريد النساء مودعين الشباب الذين ما زالوا في عمر الزهور إذ أن أحدهم لم يتزوج بعد.