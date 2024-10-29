مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية، على طريق قرية شاويش التابعة لمركز اهناسيا غربي بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع دراجة بخارية، على طريق قرية شاويش التابعة لمركز اهناسيا.

على الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية مصرع "شعبان مصطفى راضي"، 31 عامًا، وإصابة "علي سعيد سيد"، 37 عامًا، باشتباه نزيف على المخ.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى اهناسيا التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.