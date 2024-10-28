مغامرة روحية على جبل حوريب.. هنا حصل سيدنا موسى على لوحة الوصايا - صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

في تلك البقعة المقدسة بقلب سيناء، حيث تختلط الطبيعة الخلابة بالأجواء الروحانية، يفد الزائرون من كل بقاع الأرض لخوض مغامرة روحية فريدة تجعل صاحبها يشعر بحالة لا تتكرر من نقاء النفس.

تلك الروحانيات والأجواء الرائعة تجعل من سانت كاترين وجهة سياحية جذابة خاصة مع بداية الموسم الشتوي، ليخوض عشاق المدينة المقدسة رحلة للاستمتاع بمدينة الوادي المقدس ورمز التسامح والاستمتاع بمغامرة روحية على جبل حوريب.

ويحرص كافة السائحين خلال رحلتهم على تسلق جبل موسى الذي يصل ارتفاعه إلى نحو 2850 متر عن سطح البحر، والقيام برحلة شاقة تتضمن تسلق 7 كيلو مترات، تستغرق ما يقرب من 4 ساعات، مع انخفاض درجات الحرارة فوق سطح الجبل للاستمتاع بمشهد غروب وشروق الشمس، وتعانق السحب مع الجبال لترسم لوحة فنية طبيعية يعجز أعظم الفنانين عن رسمها بهذه الدقة المتناهية.

ويزور السائحون دير سانت كاترين الذي يعد من أهم الآثار التي مازالت مأهولة بالسكان منذ القرن السادس الميلادي حتى الآن، وذلك عقب رحلة الهبوط من الجبل مباشرة، لزيارة المناطق الأثرية التي توجد بالدير الذي يمثل أحد أهم وأشهر المعالم السياحة الدينية في مصر عامة وجنوب سيناء خاصة.

ويقع الدير أسفل جبل كاترين الذي يعد أعلى قمة جبلية في مصر، بالقرب من جبل موسى عند قدم جبل حوريب المذكور في العهد القديم، حيث حصل سيدنا موسى على لوحة الوصايا.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة بشكل عام تعد الموقع الوحيد المقدس لدى الديانات السماوية الثلاث المنتشرة في العالم، ويقصدها الأفواج السياحية من جميع بقاع العالم، كونها تضم دير سانت كاترين الذي تأسس في القرن السادس الميلادي، وجبل سيدنا موسى، وجبل التجلي، ومنطقة العجل الذهبي، ومنطقة فرش إيليا.

ويوجد داخل الدير شجرة "العليقة"، إضافة إلى العديد من المناطق الأثرية التي توجد بالمدينة، والمسجلة بوزارة الآثار لأهميتها وارتباطها بسيدنا موسى وهارون وصالح وإلياس عليهم السلام.

وأوضح رئيس المدينة، أن سانت كاترين استقبلت اليوم 630 سائح من مختلف جنسيات العالم بينهم وفد ماليزي، وجرى تفويجهم للقيام بتنفيذ البرنامج السياحي الخاص بكل فوج، مع تنفيذ إجراءات أمنية على أعلى مستوى حرصًا على حياة وسلامة السائحين.

وأكد أن 300 سائح صعدوا جبل موسى مساء أمس لمشاهدة غروب الشمس، وظلوا على قمة الجبل طوال الليل للاستمتاع بمشهد الشروق، على الرغم من شدة برودة الطقس على قمة الجبل نتيجة لانخفاض درجة الحرارة إلى 5 درجات مئوية.

وأشار إلى أنه يجري التأكيد على الأفواج السياحية التي تصعد الجبل، بارتداء الملابس الثقيلة، والاستعانة بالبطاطين للتدفئة خلال فترة تواجدهم على قمة الجبل، وتناول المشروبات الدافئة، والمأكولات التي تمد الجسم بالطاقة، مع الالتزام بتعليمات الدليل البدوي ومرافقته حتى هبوط الجبل، والتأكد من سلامتهم.