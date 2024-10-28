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فحص 1066 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف

12:51 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    قافلة طبية مجانية
  • عرض 16 صورة
    قافلة طبية مجانية
  • عرض 16 صورة
    قافلة طبية مجانية
  • عرض 16 صورة
    قافلة طبية مجانية
  • عرض 16 صورة
    قافلة طبية مجانية
  • عرض 16 صورة
    قافلة طبية مجانية
  • عرض 16 صورة
    قافلة طبية مجانية
  • عرض 16 صورة
    قافلة طبية مجانية
  • عرض 16 صورة
    قافلة طبية مجانية
  • عرض 16 صورة
    قافلة طبية مجانية
  • عرض 16 صورة
    قافلة طبية مجانية
  • عرض 16 صورة
    قافلة طبية مجانية
  • عرض 16 صورة
    قافلة طبية مجانية
  • عرض 16 صورة
    قافلة طبية مجانية
  • عرض 16 صورة
    قافلة طبية مجانية
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بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية مجانية بقرية الأنصار التابعة لمركز إهناسيا، اليوم الإثنين، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1066 مواطنا في 7 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، أسنان" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء 85 تحليل دم و طفيليات، و 8 حالات أشعة، وإصدار قراراين للعلاج على نفقة الدولة، فضلا عن عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 177 مواطنا.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ 160 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات "الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- انفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، والأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة)، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، و التغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال، وكبار السن.

قافلة طبية مجانية بني سويف قرية الأنصار مركز إهناسيا
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