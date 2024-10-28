بالصور- محافظ المنيا يتفقد مجزر بني أحمد ويعلن موعد دخوله للخدمة

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جاهزية مجزر بنى أحمد بمركز المنيا للتشغيل التجريبي فى ديسمبر المقبل مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الغذائية وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، مع ضمان تحقيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة في عمليات الذبح.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمجزر بنى أحمد، صباح اليوم الاثنين، بعد الانتهاء من الأعمال الانشائية، وأعمال التطوير وتوريد المعدات اللازمة بالكامل تمهيدا لافتتاحه قريبا.

تأتى الجولة في إطار حرص المحافظ على تشغيل المشروعات المتوقفة والمتعثرة بعد تطويرها ورفع كفاءتها ومنها المجازر بمختلف أنواعها بمراكز وأحياء المحافظة للحصول علي ذبح صحي وآمن ورفع القيمة الاقتصادية للمنتجات وكذلك جودة المنتج والمحافظة علي البيئة والتخلص الصحي للمخلفات وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن المجزر، الذي خضع للتطوير منذ عام 2020 ليصبح نصف آلي، مقام على مساحة إجمالية 2400 متر مربع والمبانى على مساحة 1200 متر مربع وتصل طاقته إلى 24 رأس ماشية فى الساعة، ويُعد إضافة مهمة للبنية التحتية في قطاع اللحوم بالمحافظة، وتم تحويله من مجزر يدوي إلى مجزر نصف آلي بدعم من جهاز التعمير والإسكان ووزارة التنمية المحلية .

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح من مدير مديرية الطب البيطري، حول آلية عمل المجزر حيث يضم عنبرين أحدهما للأبقار والجاموس والآخر للأغنام، وتعرف على آليه العمل بدءًا من دخول الماشية مروراً بمرحلة الذبح والتقطيع والتخلص من النفايات.

رافق المحافظ خلال جولته داخل المجزر نائبه الدكتور محمد أبو زيد و الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطرى والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة تعمير المنيا بالجهاز المركزى للتعمير وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا و مسئولو التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة .