حبس شاب 6 أشهر سب نائبة برلمانية على "فيسبوك"

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الثانية جنح لعام 2024، بالسجن 6 أشهر والإيقاف لعقوبة الحبس 3 أعوام، وتعويض ألف جنيه بتهمة القذف والتشهير بنائبة برلمانية بسبب دعوتها لبناء كوبري في محافظة الأقصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي صالح، وعضوية المستشارين مصطفى فواز ومحمود الخامس، وحضور أحمد رزق وكيل النيابة، وأمانة سر جاد خلف النجار ومدحت يوسف الهواري.

بداية الواقعة تعود إلى يوم 13 فبراير 2024، أزعج المتهم يُدعى "ر. س"، النائبة البرلمانية "أ. أ"، لقيامه نشر فيديو مقاطع مصورة من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن الإساءة لها والقذف بسبب دعوتها لإنشاء كوبري وقامت بتقديم شكوى ضده في مباحث الإنترنت.

بعد فحص الواقعة والمقاطع المصورة تم التأكد من صحتها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الابتدائية الثانية جنح، التي قضت بحبس المتهم 6 أشهر وغرامة ألف جنيه بتهمة القذف والتشهير بنائبة برلمانية في مدينة الأقصر.