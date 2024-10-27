بالصور- محافظ أسوان يستمع لمطالب أهالى قرى وادى كركر ويوجه بتلبيتها

أسوان – إيهاب عمران:

استمع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إلى مطالب وشكاوى أهالى قرى وادي كرك فى مختلف القطاعات من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، وذلك خلال افتتاحه لمشروع ترميم وصيانة الوحدة الصحية.

وكلف المحافظ المسؤولين بسرعة تلبية المطالب ووضع الحلول الجذرية لمشاكلهم، لتحقيق العوائد الإيجابية منها التى تصب فى صالح المقيمين بالقرى.

وكلف كمال نائبه المهندس عمرو لاشين بعقد لقاء موسع مع أهالى قرى كركر منذ أيام، وجرى التوجيه بتلبية مطالبهم من أجل تخفيف أى معاناة عن كاهل المواطن الأسوانى، وتوفير حياة كريمة، وتحسين مستوى المعيشة من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له.