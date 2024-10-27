إعلان

بالصور- محافظ أسوان يستمع لمطالب أهالى قرى وادى كركر ويوجه بتلبيتها

05:14 م الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان
  • عرض 4 صورة
    اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان
  • عرض 4 صورة
    اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

استمع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إلى مطالب وشكاوى أهالى قرى وادي كرك فى مختلف القطاعات من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، وذلك خلال افتتاحه لمشروع ترميم وصيانة الوحدة الصحية.

وكلف المحافظ المسؤولين بسرعة تلبية المطالب ووضع الحلول الجذرية لمشاكلهم، لتحقيق العوائد الإيجابية منها التى تصب فى صالح المقيمين بالقرى.

وكلف كمال نائبه المهندس عمرو لاشين بعقد لقاء موسع مع أهالى قرى كركر منذ أيام، وجرى التوجيه بتلبية مطالبهم من أجل تخفيف أى معاناة عن كاهل المواطن الأسوانى، وتوفير حياة كريمة، وتحسين مستوى المعيشة من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له.

إسماعيل كمال أسوان قرى وادى كركر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رحلات عمرة لأُسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في الوادي الجديد

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة