إعلان

مفاجآت كبرى.. وزيرة الثقافة تلتقي تركي آل الشيخ لبحث التعاون المشترك -(صور)

كتب : محمد لطفي

11:39 م 23/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    وزيرة الثقافة تلتقي تركي آل الشيخ لبحث التعاون المشترك (1)
  • عرض 9 صورة
    وزيرة الثقافة تلتقي تركي آل الشيخ لبحث التعاون المشترك (2)
  • عرض 9 صورة
    وزيرة الثقافة تلتقي تركي آل الشيخ لبحث التعاون المشترك (5)
  • عرض 9 صورة
    وزيرة الثقافة تلتقي تركي آل الشيخ لبحث التعاون المشترك (6)
  • عرض 9 صورة
    وزيرة الثقافة تلتقي تركي آل الشيخ لبحث التعاون المشترك (7)
  • عرض 9 صورة
    وزيرة الثقافة تلتقي تركي آل الشيخ لبحث التعاون المشترك (9)
  • عرض 9 صورة
    وزيرة الثقافة تلتقي تركي آل الشيخ لبحث التعاون المشترك (8)
  • عرض 9 صورة
    وزيرة الثقافة تلتقي تركي آل الشيخ لبحث التعاون المشترك (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التقت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة جيهان زكي، المستشار تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمقر وزارة الثقافة في الزمالك، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثقافي والفني بين مصر والمملكة.

وأكدت وزيرة الثقافة خلال اللقاء سعادتها بالنقاشات والحوارات التي دارت بين الجانبين، مشيرة إلى أهمية الشراكات المصرية السعودية في مختلف المجالات، خاصة في ضوء اللقاءات والقمة المصرية السعودية التي شهدها اليوم نفسه.

وكشف آل الشيخ عن الاتفاق عن عدد من المشروعات والمبادرات الثقافية الكبرى، مؤكدًا أن الشعار المشترك للمرحلة المقبلة هو: «نزرع الأمل والبهجة».

وأشار إلى وجود مفاجآت كبيرة تم الاتفاق عليها، من بينها توقيع اتفاقية مهمة تخص دار الأوبرا المصرية، تتضمن برنامجًا لزيارة فنانين الأوبرا المصرية إلى المملكة بشكل شهري، إلى جانب اهتمام خاص بجميع العاملين في الأوبرا.

كما أعلن عن مفاجأة فنية كبرى يجري الإعداد لها في الساحل الشمالي، سيتم الكشف عنها خلال أيام، بالإضافة إلى مشروعات تتعلق بالسينما والثقافة في مختلف محافظات مصر، إلى جانب تطوير ودعم المسارح.

وأكد أنه يجري حاليًا دراسة كافة المشروعات التي تم طرحها خلال اللقاء، معربة عن تفاؤلها بخروجها إلى النور قريبًا، واصفة التعاون المرتقب بأنه «شراكة مثمرة».

واختتم المستشار تركي آل الشيخ تصريحاته بالتأكيد على أن «الصيف سيكون مختلفًا في مصر هذا العام»، في إشارة إلى الفعاليات والأنشطة المنتظرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزيرة الثقافة تركي آل الشيخ دار الأوبرا المصرية جيهان زكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من الطباشير إلى التحقيق.. القصة الكاملة لأزمة مرشد سياحي اعتدى على هرم
أخبار مصر

من الطباشير إلى التحقيق.. القصة الكاملة لأزمة مرشد سياحي اعتدى على هرم
يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس
علاقات

يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس

أزمة حدودية متجددة.. ماذا يحدث بين الكويت والعراق؟
شئون عربية و دولية

أزمة حدودية متجددة.. ماذا يحدث بين الكويت والعراق؟
"كنافة على رمان بلي".. تجربة رمضانية فريدة في طهطا بسوهاج (فيديو وصور)
أخبار وتقارير

"كنافة على رمان بلي".. تجربة رمضانية فريدة في طهطا بسوهاج (فيديو وصور)
النائب العام يحدد مصير متهمي جداول المخدرات
حوادث وقضايا

النائب العام يحدد مصير متهمي جداول المخدرات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني