أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن زيارة الرئيس السيسي للسعودية كانت زيارة أخوية مهمة، مشيرًا إلى أن استقبال الأمير محمد بن سلمان له بحفاوة يعكس عمق العلاقات، موضحًا أن تقابل القادة يأتي عندما يكون هناك أمر يحتاج إلى حديث مباشر وتنسيق فوري.

وقال سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" إن السعودية أكبر شريك لمصر في كل الملفات بالبحر الأحمر، مؤكدًا أن البلدين حجر الأساس في استقرار المنطقة، وأن أمن البحر الأحمر والخليج والعالم العربي مشترك بينهما.

وأضاف أن المنطقة على وشك حرب بين إيران وأمريكا، وأن ذلك سيكون زلزالًا كبيرًا، مشددًا على أن التنسيق بين مصر والسعودية وقطر وعُمان لعب دورًا كبيرًا في التفاوض بين إيران وأمريكا، موضحًا أن المنطقة كلها مثل الجمر تحتاج إلى تنسيق كامل وملهم من القيادات.

وتابع أن 12 دولة عربية لديها مشروع 2030 للحاق بالعالم، وأن إسرائيل تعيش فجرًا تاريخيًا وتتصور أنها تصفي الجميع، مشيرًا إلى أنها قلقة جدًا من التحالف المصري السعودي، وأنها تحاول السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وإزالة السلطة الفلسطينية.

وأكد سعيد أن حماس مجموعة ميليشيات لا تفهم معنى الدولة، وأنها السبب في كل ما يحدث في الضفة، موضحًا أن مصر تعرضت لضرر من الحوثيين بسبب ما حدث في البحر الأحمر، داعيًا إلى الاستعانة بالمفكرين لتوليد أفكار وتوعية الرأي العام، وإلى عزل نتنياهو داخليًا في إسرائيل، واتخاذ قرارات عربية مدروسة لمواجهة مخططاته.

اقرأ أيضا..

أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة و150 مليار جنيه خلال 12 عامًا





أحمد موسى: 14 محافظًا جديدًا أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي



