إعلان

عبدالمنعم سعيد: المنطقة على وشك حرب وزيارة السيسي للسعودية تنسيق حاسم

كتب : داليا الظنيني

11:26 م 23/02/2026

جانب من زيارة الرئيس السيسي للسعودية اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن زيارة الرئيس السيسي للسعودية كانت زيارة أخوية مهمة، مشيرًا إلى أن استقبال الأمير محمد بن سلمان له بحفاوة يعكس عمق العلاقات، موضحًا أن تقابل القادة يأتي عندما يكون هناك أمر يحتاج إلى حديث مباشر وتنسيق فوري.

وقال سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" إن السعودية أكبر شريك لمصر في كل الملفات بالبحر الأحمر، مؤكدًا أن البلدين حجر الأساس في استقرار المنطقة، وأن أمن البحر الأحمر والخليج والعالم العربي مشترك بينهما.

وأضاف أن المنطقة على وشك حرب بين إيران وأمريكا، وأن ذلك سيكون زلزالًا كبيرًا، مشددًا على أن التنسيق بين مصر والسعودية وقطر وعُمان لعب دورًا كبيرًا في التفاوض بين إيران وأمريكا، موضحًا أن المنطقة كلها مثل الجمر تحتاج إلى تنسيق كامل وملهم من القيادات.

وتابع أن 12 دولة عربية لديها مشروع 2030 للحاق بالعالم، وأن إسرائيل تعيش فجرًا تاريخيًا وتتصور أنها تصفي الجميع، مشيرًا إلى أنها قلقة جدًا من التحالف المصري السعودي، وأنها تحاول السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وإزالة السلطة الفلسطينية.

وأكد سعيد أن حماس مجموعة ميليشيات لا تفهم معنى الدولة، وأنها السبب في كل ما يحدث في الضفة، موضحًا أن مصر تعرضت لضرر من الحوثيين بسبب ما حدث في البحر الأحمر، داعيًا إلى الاستعانة بالمفكرين لتوليد أفكار وتوعية الرأي العام، وإلى عزل نتنياهو داخليًا في إسرائيل، واتخاذ قرارات عربية مدروسة لمواجهة مخططاته.

اقرأ أيضا..

أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة و150 مليار جنيه خلال 12 عامًا

أحمد موسى: 14 محافظًا جديدًا أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى عبدالمنعم سعيد زيارة السيسي للسعودية على مسئوليتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذيرات من تجاوز الروبوتات البشر خلال عقود.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذيرات من تجاوز الروبوتات البشر خلال عقود.. ما القصة؟
أحمد مصطفى زيزو يدخل في وصلة سباب: "بطلوا هبل وافتحوا الأوضة"
دراما و تليفزيون

أحمد مصطفى زيزو يدخل في وصلة سباب: "بطلوا هبل وافتحوا الأوضة"
الأرصاد تحذر: استمرار سقوط أمطار متفاوتة على هذه المناطق
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: استمرار سقوط أمطار متفاوتة على هذه المناطق
"كنافة على رمان بلي".. تجربة رمضانية فريدة في طهطا بسوهاج (فيديو وصور)
أخبار وتقارير

"كنافة على رمان بلي".. تجربة رمضانية فريدة في طهطا بسوهاج (فيديو وصور)
مؤلف "صحاب الأرض" يكشف لمصراوي كواليس العمل ورسائله الإنسانية وحقيقة الجزء
دراما و تليفزيون

مؤلف "صحاب الأرض" يكشف لمصراوي كواليس العمل ورسائله الإنسانية وحقيقة الجزء

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني