روسيا تدعو أمريكا للتراجع عن ضرب المنشآت النووية بإيران

(أ ش أ)

دعا نائب وزير الخارجية الروسي، ديمتري ليوبينسكي، الولايات المتحدة وحلفائها إلى التراجع عن خططهم لشن ضربات على المنشآت النووية المدنية في إيران.

وقال ليوبينسكي - خلال اجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة في جنيف، مساء الإثنين، : "ندعو الولايات المتحدة وحلفائها إلى التخلي عن خططهم لشن ضربات على المواقع النووية المدنية الإيرانية. ونحث واشنطن بشدة على تقديم ضمانات قاطعة بعدم وقوع أي مواجهة عسكرية أخرى".

وأكد أن "روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة لاستئناف الجهود الرامية إلى إيجاد حلول دبلوماسية بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن روسيا تراقب عن كثب الخطوات االتي وصفها ب"الهدامة" التي تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها لتأجيج التوترات في إيران والمناطق المحيطة بها. وأضاف: "في البداية، حرض الغرب علنا المتظاهرين على مهاجمة قوات الأمن والاستيلاء بالقوة على مؤسسات حكومية رئيسية". بعد فشل هذه الخطة لإثارة انقلاب، بدأت واشنطن بتهديد طهران بشن ضربات على أراضيها. والآن، تتصاعد هذه التهديدات.

وأضاف: "إن ما تفعله الولايات المتحدة وحلفاؤها حاليا يندرج ضمن سياسة الضغط القصوى سيئة السمعة، والتي تعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، وتحديدا مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها. ويتمثل العنصر الأساسي في هذه السياسة في الإجراءات القسرية الأحادية".