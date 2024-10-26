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مشاجرة بالخرطوش بين عائلتين في قنا.. وإصابة 4 أشخاص

10:29 م السبت 26 أكتوبر 2024

إسعاف تنقل مصابين-أرشيفية

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، بطلقات خرطوش، إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين في مدينة قوص، جنوبي محافظة قنا.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين وأصيب 4 أشخاص بطلق ناري خرطوش في مدينة قوص.

وبعد الفحص تبين إصابة كلًا من م. يبلغ من العمر 50 عامًا، وع.، يبلغ من العمر 55 عامًا، وح. يبلغ من العمر 62 عامًا، وم.ع، يبلغ من العمر 40 عامًا بطلق ناري خرطوش إثر مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، تم تحويل اثنين منهم من مستشفى قوص إلى مستشفى قنا العام لعدم استقرار حالتهما الصحية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مديرية أمن قنا مشاجرة بين عائلتين قنا إصابة 4 أشخاص النيابة العامة مستشفى قنا العام
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