

أدلت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس، بتصريحات حادة انتقدت فيها سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرة أن بعض القرارات العسكرية التي اتخذتها واشنطن خلال فترة حكمه لم تكن نابعة من المصلحة الأمريكية المباشرة.

انتقادات للتورط العسكري

وقالت هاريس إن ترامب خاض حربًا تم دفعه إليها من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن هذه الحرب لا تمثل إرادة الشعب الأمريكي ولا تعبر عن مصالحه الاستراتيجية.

وأضافت أن الولايات المتحدة يجب أن تعيد تقييم دورها في النزاعات الخارجية، مؤكدة أن الانخراط في صراعات لا تخدم الداخل الأمريكي يؤدي إلى مزيد من التوترات ويؤثر على الاستقرار الدولي.

وجاءت تصريحات هاريس في سياق نقاش سياسي داخلي متصاعد في الولايات المتحدة حول السياسة الخارجية ومستقبل العلاقات مع الحلفاء في الشرق الأوسط.