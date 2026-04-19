كامالا هاريس تهاجم ترامب: خاض حربًا دُفع إليها من نتنياهو

كتب : مصراوي

04:13 ص 19/04/2026

أدلت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس، بتصريحات حادة انتقدت فيها سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرة أن بعض القرارات العسكرية التي اتخذتها واشنطن خلال فترة حكمه لم تكن نابعة من المصلحة الأمريكية المباشرة.

انتقادات للتورط العسكري

وقالت هاريس إن ترامب خاض حربًا تم دفعه إليها من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن هذه الحرب لا تمثل إرادة الشعب الأمريكي ولا تعبر عن مصالحه الاستراتيجية.

وأضافت أن الولايات المتحدة يجب أن تعيد تقييم دورها في النزاعات الخارجية، مؤكدة أن الانخراط في صراعات لا تخدم الداخل الأمريكي يؤدي إلى مزيد من التوترات ويؤثر على الاستقرار الدولي.

وجاءت تصريحات هاريس في سياق نقاش سياسي داخلي متصاعد في الولايات المتحدة حول السياسة الخارجية ومستقبل العلاقات مع الحلفاء في الشرق الأوسط.

فيديو قد يعجبك



حرمان من والده و3 أشقاء.. أبرز المعلومات عن عائلة طارق حامد نجم نادي الزمالك
ترامب يدافع عن إسرائيل ويؤكد: حليف قوي للولايات المتحدة
كيف يحصل النباتيون على البروتين دون زيادة الكربوهيدرات؟
التلفزيون الإيراني يعلن خطة لإعادة فتح المجال الجوي على مراحل
الجنايات تستكمل محاكمة 39 متهمًا في قضية "خلية العملة"
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟