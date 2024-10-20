مصرع شاب برصاص مجهولين في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت المباحث الجنائية بقنا، اليوم الأحد، على جثة شاب بها طلقات نارية على الطريق في قرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادي محافظة قنا.

وتلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثة شاب ، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب ألقاها شخصان يستقلان دراجة بخارية على الطريق في قرية أبوحزام وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.