جامعة المنيا تنظم ندوة تثقيفية علمية حول "أدوات الذكاء الاصطناعي" -صور

المنيا - جمال محمد:

أطلقت جامعة المنيا، ندوة تثقيفية علمية لطلابها، عن أدوات الذكاء الاصطناعي؛ لاكساب الطلاب معلومات وافية حول المفاهيم الخاصة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز كفاءتهم في دراستهم ومستقبلهم المهني.

ودارت الندوة عن التعرف على أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف المجالات، نظراً لما يشهده الذكاء الاصطناعي من تطور هائل، أدى إلى ظهور تطبيقات جديدة في عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك البحث العلمي، والصحة والثقافة، والإعلام، والبيئة وغير ذلك من القطاعات الأخرى.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، على الدور الفعال الذي تسعي من خلاله الجامعة لتثقيف عقول الشباب، وتشجيعهم على مُواكبة التطور المستمر الذي يعيشه العالم بين حين وآخر، وحثهم على الابتكار، والتعامل مع التقنيات الحديثة، لما يُمثله هذا المجال في مختلف القطاعات، وبما يسهم به في تقديم حلول ذكية، وتعزيز الإنتاجية، وابتكار منتجات وخدمات جديدة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمتاز باختصار للزمن في البحث والتنقيب عن المعلومات، مما يُوفر مرونة عالية في الحصول علي المعلومات من مصادرها العلمية

حاضرت فى الندوة الدكتورة مروة ممدوح امام، مدرس علوم الحاسب "ذكاء اصطناعي" كلية الحاسبات والمعلومات، بالجامعة، وأشرف على تنظيم الندوة الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي.