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حزب الله يعلن دخول الحرب مع إسرائيل "مرحلة جديدة"

11:02 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024

حزب الله اللبناني

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وكالات

قال حزب الله اللبناني إنه دخل مرحلة جديدة في القتال ضد القوات الإسرائيلية الغازية، مضيفا أنه استخدم أسلحة جديدة على مدار الأيام القليلة الماضية.

وجاء في بيان من غرفة عمليات الجماعة صدر في ساعة مبكرة صباح اليوم الجمعة أن مقاتلي حزب الله استخدموا أنواعا جديدة من الصواريخ الموجهة الدقيقة والمسيرات المتفجرة لأول مرة.

ويبدو أن البيان يشير إلى المسيرة المحملة بمتفجرات التي تفادت نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي متعدد الطبقات وانفجرت في قاعة طعام الجنود بمعسكر تدريب في العمق الإسرائيلي، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود، وإصابة العشرات.

كما أعلن الحزب مؤخرا إطلاق نوع جديد من الصواريخ يطلق عليه اسم قادر 2، على ضواحي تل أبيب.

حزب الله اللبناني القوات الإسرائيلية الغازية المسيرات المتفجرة نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي
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