عبير صبري تخطف الأنظار مع شقيقتها مروة في أحدث ظهور

كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن استمتاعها بعطلتها الصيفية بمدينة كان الفرنسية.

وثقت بسمة بوسيل كواليس رحلتها ونشرت صورا عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها في عرض البحر وكتبت على الصور: "أجواء الصيف"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

بسمة بوسيل تواصل الاحتفال بنجاح أغنيتها الجديدة "نهضة"

تواصل الفنانة المغربية بسمة بوسيل الاحتفال بنجاح أغنيتها الجديدة "نهضة" التي طرحتها مؤخرا وتلقى نجاحا ملحوظا.

نشرت بسمة بوسيل صور جديدة من كواليس تصوير الأغنية عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها في أجواء رومانسية مع موديل الأغنية.

بسمة بوسيل تنتظر عرض فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال

تشارك الفنانة بسمة بوسيل النجم رامز جلال بطولة فيلم "بيج رامي" الذي يعد أولى تجاربها التمثيلية والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب يدعى علاء يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من نسرين طافش، تارا عماد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

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