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بيان دولي مشترك يدعو لهدنة إنسانية عاجلة في السودان

كتب : مصطفى الشاعر

08:24 م 08/06/2026

السودان

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جددت الولايات المتحدة وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا والنرويج والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، التأكيد على الحاجة المُلحة إلى هدنة إنسانية في السودان تُمهد لوقف دائم لإطلاق النار، مشددة على أنه لا توجد حلول عسكرية للأزمة.

وأعربت الدول الثماني، في البيان الصادر اليوم الإثنين، عن "قلقها العميق" إزاء التداعيات الإنسانية المتفاقمة للنزاع، الذي تسبب في نزوح ملايين السودانيين وتدهور الأوضاع المعيشية، إلى جانب تفاقم انعدام الأمن الغذائي في ظل استمرار الهجمات على المدنيين والبنية التحتية.

دعم دولي لمسار سياسي برعاية إفريقية ودولية

أكد البيان، دعم الدول للمشاورات التي أجرتها الآلية الخماسية المكونة من "الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا إيغاد"، مع الأطراف السياسية السودانية في أديس أبابا خلال الأيام الماضية، استكمالا لمؤتمر برلين الدولي حول السودان.

كما رحّب البيان، بنتائج مؤتمر برلين التي اعتمدتها 22 دولة ومنظمة، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق الدولي ودفع مسار تسوية سياسية بملكية سودانية.

رفض الحلول العسكرية ودعم الانتقال المدني

قال البيان، إن الدول الموقّعة تقف متحدّة في قناعتها بأنه لا يمكن تحقيق حل عسكري للأزمة، وأن أي تسوية مستدامة يجب أن تقوم على عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني.

وشددت الدول، بحسب البيان، على أن تشكيل حكومة مدنية مستقلة يُعد "شرطا أساسيا" لإنهاء الصراع بشكل دائم، مؤكدة دعمها لمسار سياسي محدد زمنيا يقود إلى انتقال مدني شامل.

تحذيرات من تقويض المسار السياسي ودعوات لحوار شامل

أوضح البيان، أن المجتمع الدولي قد ينظر في اتخاذ تدابير مناسبة ضد الجهات التي تسعى إلى تقويض عملية الانتقال المدني، مع التأكيد على دعم جهود الآلية الخماسية لإطلاق حوار سوداني شامل يقوده المدنيون.

كما شدد البيان، على ضرورة أن تشمل العملية السياسية مختلف الأطراف المدنية والسياسية وممثلي المجتمع المدني والنساء والشباب، بما يعكس التنوع الجغرافي والاجتماعي في السودان، على أن تتم العملية بشكل شفاف وخالٍ من الإكراه.

دعوة إلى دعم دولي أوسع لإنهاء الصراع

دعت الدول الموقّعة، إلى توسيع الدعم الدولي للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان، مؤكدة التزامها بمواصلة التنسيق من أجل دعم الانتقال السلمي وضمان اتخاذ إجراءات متبادلة تعزز تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.

ويأتي هذا البيان في ظل استمرار التصعيد العسكري في السودان وتفاقم الأزمة الإنسانية، وسط جهود دولية متواصلة لدفع الأطراف نحو تسوية سياسية شاملة تُنهي الحرب.

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