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طهران تحذر الوكالة الذرية من استخدام تقاريرها كأداة ضغط

كتب : وكالات

01:23 م 06/06/2026

إيران

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أكدت إيران أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينبغي أن تؤدي دوراً يسهم في حل القضايا القائمة، محذرة من استخدام تقاريرها كوسيلة للضغط بدلاً من أن تكون جزءاً من مسار المعالجة.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إن تحويل تقارير وكالة الطاقة الذرية إلى أداة ضغط لن يساعد في معالجة الملفات العالقة، مشدداً على أن الوكالة إذا أرادت أن تكون جزءاً من الحل فعليها الابتعاد عن هذا النهج.
وأضاف أن تعزيز اتفاقية الضمانات الشاملة لا يمكن تحقيقه من خلال التهديدات أو العمليات العسكرية، معتبراً أن مثل هذه الأساليب لا تسهم في تطوير التعاون أو بناء الثقة.

دعوة لإدانة الهجمات على المنشآت

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن دعم اتفاقية الضمانات الشاملة يتطلب التزاماً بالحياد، إلى جانب إدانة أي هجمات تستهدف منشآت تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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