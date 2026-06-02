إعلام إيراني: المحادثات بين طهران وواشنطن لا تزال مستمرة

أشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن المحادثات بين طهران وواشنطن مستمرة، لكن كبير المفاوضين الإيرانيين هدد بالتصعيد إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

أفادت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية يوم الثلاثاء بأن مسودة المقترح الإيراني النهائي لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع الولايات المتحدة "لا تزال قيد المناقشة"، مما يشير إلى أن المحادثات عادت إلى مسارها الصحيح.

وجاء ذلك بعد يوم من تقرير نشرته وكالة تسنيم المرتبطة بالدولة، تحدث عن تعليق المفاوضات بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وفي موازاة ذلك، لوّح كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف بإمكانية الانتقال من المسار الدبلوماسي إلى مواجهة إسرائيل إذا استمرت الهجمات على الأراضي اللبنانية.

وقال قاليباف في منشور عبر منصة إكس إنه شدد خلال محادثة مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أن استمرار ما وصفه بجرائم النظام الصهيوني في لبنان سيؤدي ليس فقط إلى وقف مسار المفاوضات، بل إلى الوقوف في مواجهة تلك الهجمات.