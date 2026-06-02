إعلان

إعلام إيراني: المحادثات بين طهران وواشنطن لا تزال مستمرة

كتب : وكالات

01:03 م 02/06/2026

مفاوضات إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن المحادثات بين طهران وواشنطن مستمرة، لكن كبير المفاوضين الإيرانيين هدد بالتصعيد إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

أفادت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية يوم الثلاثاء بأن مسودة المقترح الإيراني النهائي لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع الولايات المتحدة "لا تزال قيد المناقشة"، مما يشير إلى أن المحادثات عادت إلى مسارها الصحيح.

وجاء ذلك بعد يوم من تقرير نشرته وكالة تسنيم المرتبطة بالدولة، تحدث عن تعليق المفاوضات بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وفي موازاة ذلك، لوّح كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف بإمكانية الانتقال من المسار الدبلوماسي إلى مواجهة إسرائيل إذا استمرت الهجمات على الأراضي اللبنانية.

وقال قاليباف في منشور عبر منصة إكس إنه شدد خلال محادثة مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أن استمرار ما وصفه بجرائم النظام الصهيوني في لبنان سيؤدي ليس فقط إلى وقف مسار المفاوضات، بل إلى الوقوف في مواجهة تلك الهجمات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران واشنطن المفاوضات اقتراح وقف إطلاق النار وكالة مهر وكالة تسنيم محمد باقر قاليباف إسرائيل لبنان نبيه بري الهجمات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

خليفة سلوت.. إيراولا ينتظر توقيع العقود النهائية لتدريب ليفربول
رياضة عربية وعالمية

خليفة سلوت.. إيراولا ينتظر توقيع العقود النهائية لتدريب ليفربول

أفضل 10 دول في جودة الحياة خلال 2026.. بينها سلطنة عمان
علاقات

أفضل 10 دول في جودة الحياة خلال 2026.. بينها سلطنة عمان
كيف تدخل سماعات الغش إلى مصر؟ شعبة الاتصالات توضح
اقتصاد

كيف تدخل سماعات الغش إلى مصر؟ شعبة الاتصالات توضح
العام الدراسي الجديد| خطوات التقدم لأولى ابتدائى ورياض أطفال بالأزهر
الأزهر

العام الدراسي الجديد| خطوات التقدم لأولى ابتدائى ورياض أطفال بالأزهر
"الرفق بالحيوان": تصدير الكلاب للأكل غير أخلاقي ولا توجد دول تستوردها
أخبار مصر

"الرفق بالحيوان": تصدير الكلاب للأكل غير أخلاقي ولا توجد دول تستوردها

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحدد نسبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي للمنازل
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة