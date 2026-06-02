رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: على نتنياهو مغادرة منصبه

كتب : وكالات

10:08 ص 02/06/2026

غادي آيزنكوت

وجّه الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية ما وصفته القناة 12 الإسرائيلية بالمكالمة الصعبة التي جرت بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ونقلت القناة عن آيزنكوت قوله إن نتنياهو يضع مصالحه الشخصية فوق مصلحة البلاد، معتبراً أنه يضحي بالشمال الإسرائيلي وسكانه من أجل تحقيق أهدافه الخاصة.

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق أن نتنياهو مطالب بتقديم تفسير واضح للشعب الإسرائيلي بشأن هذه السياسات والمواقف.

كما دعا آيزنكوت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مغادرة منصبه، محملاً إياه مسؤولية القرارات التي قال إنها جاءت على حساب مصالح الدولة وسكان المناطق الشمالية.

