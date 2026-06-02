أظهرت لقطات مصورة بثتها وكالة فارس التابعة للدولة سفينة تجارية تحمل علامة شركة الشحن المعروفة وقد تعرض جانبها الأيمن لثقب كبير عند مستوى خط المياه، وذلك عقب هجوم قالت إيران إنه استهدف السفينة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت متأخر من مساء الاثنين أنه استخدم صاروخاً مجنحاً لضرب سفينة حدد هويتها باسم "إم إس سي ساريسكا".

وفي وقت سابق، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، المعنية بمراقبة حركة الملاحة في المنطقة، بأن سفينة تعرضت للاستهداف في الخليج على بعد نحو 40 ميلاً بحرياً جنوب شرقي ميناء أم قصر العراقي.

وذكرت الهيئة أن السفينة أبلغت عن وقوع انفجارين على متنها أعقبهما اندلاع حريق، قبل أن تتم السيطرة عليه وإخماده لاحقاً.





Publican imágenes del buque israelí alcanzado por misiles iraníes



El CGRI de Irán difundió un video q muestra al buque israelí MSC Sariska tras ser alcanzado por un misil d crucero, en represalia por el "ataque agresivo del Ejército estadounidense, terrorista y asesino de niños — aapayés (@aapayes) June 2, 2026

وأكدت الهيئة عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

ورغم أن الهيئة لم تكشف اسم السفينة المستهدفة، أظهرت بيانات تتبع السفن وجود السفينة "إم إس سي ساريسكا 5" في المنطقة نفسها وقت وقوع الحادث.

كما دعت السلطات السفن الأخرى إلى توخي الحذر أثناء عبورها المنطقة إلى حين استكمال التحقيقات.