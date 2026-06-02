إيران تعلن ضرب سفينة في الخليج وثقب كبير يظهر بهيكلها (فيديو)

كتب : وكالات

10:58 ص 02/06/2026

علم إيران

أظهرت لقطات مصورة بثتها وكالة فارس التابعة للدولة سفينة تجارية تحمل علامة شركة الشحن المعروفة وقد تعرض جانبها الأيمن لثقب كبير عند مستوى خط المياه، وذلك عقب هجوم قالت إيران إنه استهدف السفينة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت متأخر من مساء الاثنين أنه استخدم صاروخاً مجنحاً لضرب سفينة حدد هويتها باسم "إم إس سي ساريسكا".

وفي وقت سابق، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، المعنية بمراقبة حركة الملاحة في المنطقة، بأن سفينة تعرضت للاستهداف في الخليج على بعد نحو 40 ميلاً بحرياً جنوب شرقي ميناء أم قصر العراقي.

وذكرت الهيئة أن السفينة أبلغت عن وقوع انفجارين على متنها أعقبهما اندلاع حريق، قبل أن تتم السيطرة عليه وإخماده لاحقاً.

وأكدت الهيئة عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

ورغم أن الهيئة لم تكشف اسم السفينة المستهدفة، أظهرت بيانات تتبع السفن وجود السفينة "إم إس سي ساريسكا 5" في المنطقة نفسها وقت وقوع الحادث.

كما دعت السلطات السفن الأخرى إلى توخي الحذر أثناء عبورها المنطقة إلى حين استكمال التحقيقات.

حرب إيران الحرس الثوري الإيراني إيران

