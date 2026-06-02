إعلان

سعر الريال السعودي ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:04 ص 02/06/2026

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-6-2026، مقارنة بمستواه أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.8 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.81 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و13.87 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك القاهرة: 13.8 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.81 جنيه للشراء، و13.9 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.83 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الأزهر يحظر الموبايل في لجان امتحانات الثانوية
جامعات ومعاهد

الأزهر يحظر الموبايل في لجان امتحانات الثانوية
كيف تدخل سماعات الغش إلى مصر؟ شعبة الاتصالات توضح
اقتصاد

كيف تدخل سماعات الغش إلى مصر؟ شعبة الاتصالات توضح
"الرفق بالحيوان": تصدير الكلاب للأكل غير أخلاقي ولا توجد دول تستوردها
أخبار مصر

"الرفق بالحيوان": تصدير الكلاب للأكل غير أخلاقي ولا توجد دول تستوردها
أفضل 10 دول في جودة الحياة خلال 2026.. بينها سلطنة عمان
علاقات

أفضل 10 دول في جودة الحياة خلال 2026.. بينها سلطنة عمان
تبدأ من 840 ألف جنيه.. كايي تعلن أحدث أسعار سياراتها في مصر
أخبار السيارات

تبدأ من 840 ألف جنيه.. كايي تعلن أحدث أسعار سياراتها في مصر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحدد نسبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي للمنازل
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة