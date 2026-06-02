انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-6-2026، مقارنة بمستواه أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.8 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.81 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و13.87 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك القاهرة: 13.8 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.81 جنيه للشراء، و13.9 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.83 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.