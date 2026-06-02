خصصت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، للحديث عن موضوع "كن راضيًا.. إياك والتباهي"، وخطر إدمان السوشيال ميديا وأثره على الأسرة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، أن الهدف المراد توصيله من الخطبة الأولى، هو التوعية بأن من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، والتحذير من التفاخر والتباهي.

موضوع خطبة الجمعة الثانية

ولفتت، إلى أن موضوع الخطبة الثانية هو "خطر إدمان السوشيال ميديا وأثره على الأسرة".

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن خدمة الإنترنت تعد من أبرز منجزات العصر الحديث؛ فقد غدت محورًا رئيسًا في حياة الأفراد والمجتمعات، يتداول الناس الحديث عنها في مجالسهم، لما لها من أثر بالغ في مختلف جوانب الحياة، وهي في حقيقتها وسيلة ذات وجهين؛ يمكن أن تكون بابًا واسعًا للخير والعلم والمعرفة والتواصل النافع، كما قد تتحول إلى أداة للشر والانحراف إذا أسيء استخدامها، شأنها في ذلك شأن كثير من النعم والمصالح العامة التي تتحدد آثارها بحسب مقاصد المستخدمين وطرائق توظيفهم لها.

تعليمات الأوقاف بشأن خطبة الجمعة

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.