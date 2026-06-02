هل تدرس أمريكا توسيع نشر أسلحتها النووية في أوروبا؟

08:27 ص 02/06/2026

تدرس الولايات المتحدة إمكان نشر أسلحة نووية في دول أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي، وفقا لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الثلاثاء.

أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أمريكيين أبدوا استعدادهم لعمليات نشر إضافية خارج نطاق الدول الست الحالية التي تستضيف قاذفات قنابل ذات قدرات نووية.

ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من صحة التقرير الذي أوردته صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن 3 أشخاص على علم بالمناقشات.

يشار إلى أن الأسلحة النووية الأمريكية تنتشر بالفعل في 5 دول أوروبية وشرق أوسطية بموجب اتفاقيات تقاسم الأسلحة التابعة للناتو، وهي: ألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وهولندا، وتركيا.

وتمتلك أمريكا وروسيا نحو 87% من الرؤوس النووية في العالم، إذ تشير التقديرات إلى امتلاك واشنطن قرابة 5,177 رأس نووي، وفقا لسكاي نيوز.

