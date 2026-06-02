

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و6 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 2-6-2026، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

بنك مصر:

51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.



بنك القاهرة:

51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية:

51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.



بنك قناة السويس:

51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.



كريدي أجريكول:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.



بنك قطر الوطني:

51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.99 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.