ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء
كتب : آية محمد
سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و6 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 2-6-2026، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.
بنك مصر:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك البركة:
51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.