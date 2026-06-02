ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء

كتب : آية محمد

09:27 ص 02/06/2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و6 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 2-6-2026، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

بنك مصر:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.


بنك القاهرة:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.


بنك الإسكندرية:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.


بنك قناة السويس:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة:
51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.


كريدي أجريكول:
51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.


بنك قطر الوطني:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.


مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.99 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

