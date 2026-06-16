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خالد عباس: توقيع اتفاقيات مع 5 دول إفريقية لنقل تجربة العاصمة الإدارية

كتب : حسن مرسي

10:37 م 16/06/2026

العاصمة الإدارية

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أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة نجحت في تحويل العاصمة الإدارية من مشروع محلي لنموذج عالمي يُحتذى به، وبدأت تصدير خبراتها العمرانية والاستثمارية للخارج.

وأضاف عباس خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلاميين لبنى عسل ومحمدة شردي على قناة "الحياة"، أن نجاح المشروع يعود لتأسيسه كشركة استثمارية مستقلة تعمل بفكر القطاع الخاص، مما رفع الأعباء المالية عن موازنة الدولة.

وأشار رئيس الشركة إلى توقيع اتفاقيات وشراكات مع 5 دول إفريقية (الكونغو، زامبيا، زيمبابوي، مدغشقر، ساحل العاج) لنقل تجربة العاصمة الإدارية.

وتابع أن "شركتنا ستتولى توسعة العاصمة الكونغولية كينشاسا، وبعض الدول أنشأت شركات مشابهة، وأخرى طلبت استشارات لتحديد مواقع عواصمها الجديدة".

وشدد المهندس خالد عباس على أن الشركة تعمل وفق قانون الاستثمار، وتدير أموالها بالبيع والتأجير، ووزارة الإسكان تشتري الأراضي كأي مستثمر وتدفع غرامات التأخير حال التعثر.

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خالد عباس عاصمة إدارية إفريقيا استثمار

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