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أستاذ طب نفسي: الاستخدام المفرط لتيك توك يؤدي لعزلة نفسية واجتماعية

كتب : حسن مرسي

10:40 م 16/06/2026

الدكتورة صفاء حمودة أستاذ الطب النفسي

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أكدت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي، أن الاستخدام المفرط لتطبيقات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تيك توك، قد يؤدي إلى عزلة نفسية واجتماعية نتيجة قضاء فترات طويلة أمام الشاشات.

وأوضحت حمودة خلال مداخلة هاتفية على قناة "الناس"، أن خوارزميات هذه التطبيقات تصمم خصيصًا لجذب انتباه المستخدم وإبقائه لأطول فترة.

وأشارت أستاذ الطب النفسي إلى أن المحتوى القصير والسريع يعزز حالة التعلق الرقمي، وقد يؤدي إلى سلوك إدماني لدى الأطفال والمراهقين.

وتابعت أن "كثافة الإعلانات واستهداف المستخدمين بمنتجات تتناسب مع اهتماماتهم يعزز استمرار التفاعل داخل التطبيق".

وشددت الدكتورة صفاء حمودة على أن أخطر الظواهر هي "التحديات" والسلوكيات غير الآمنة التي قد تدفع المراهقين لتقليد محتوى ضار أو خطير بهدف تحقيق المشاهدات.

وأكدت أستاذ الطب النفسي أن هذه التحديات قد تترتب عليها أضرار نفسية أو جسدية، مطالبة بمراقبة استخدام الأطفال والمراهقين لهذه التطبيقات.

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تيك توك إدمان صفاء حمودة

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