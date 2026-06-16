يشهد يوم الجمعة المقبل، جولة جديدة من المفاوضات بين إيران وأمريكا، حيث من المقرر أن يوقع الطرفين على مذكرة تفاهم داخل منتجع سياحي في سويسرا من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.

واتفقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الإيرانية، الأحد الماضي على شروط لإنهاء الحرب والتي من بينها إعادة فتح مضيق هرمز والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

نقل موقع وول ستريت جورنال الأمريكي، عن مصادر مطلعة على الاتفاق الإيراني الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فورا في بيع النفط بموجب اتفاق إنهاء الحرب، بما يوفر لطهران حافزا ماليا مبكرا من أجل إنهاء الصراع.

وقالت المصادر الأمريكية، إن بند الإعفاء من العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني سيدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاقية خلال الأسبوع الجاري.

وأضافت المصادر المطلعة، أن الإعفاءات الممنوحة لإيران تشمل الخدمات الضرورية لتسهيل عمليات بيع النفط، بما في ذلك الخدمات المصرفية والنقل والتأمين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن الإعفاء الخاص بنفط إيران مرتبط باستجابتها لعدد من الملفات، من بينها فتح مضيق هرمز وبرنامجها النووي.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الإعفاء من العقوبات على مبيعات النفط يشمل أيضا الخدمات اللازمة لإتمام عمليات البيع، بما يتيح تنفيذ الاتفاق فور دخوله حيز التنفيذ.

وفي ذات السياق، كشفت منصة "العربية الإنجليزية"، عن بند مذكرة التفاهم المشتركة بين إيران وأمريكا والتي تتألف من 14 بند.

وبحسب العربية، تلتزم أمريكا فور التوقيع برفع الحصار البحري، وضمان عدم اتخاذ أي إجراءات تعوق السفن الإيرانية، مع إعادة حركة التجارة والملاحة لطاقتها الاستيعابية الكاملة في غضون 30 يوما.

ووفقًا للعربية، تتعهد أمريكا بسحب قواتها العسكرية من المناطق المحيطة خلال 30 يوما من إبرام الاتفاق النهائي.