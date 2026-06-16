تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، وعضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى السيدة منال خيري، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، متمنين لها التوفيق والسداد في مهام منصبها الجديد.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بهذا القرار، مؤكدة أن منال خيري تُعد من الكفاءات الوطنية البارزة، وتمتلك خبرات مهنية واسعة وسجلًا حافلًا في مجالات العمل الرقابي والمحاسبي، بما يؤهلها للإسهام بفاعلية في تعزيز منظومة الرقابة ودعم حوكمة الأداء المؤسسي.

وأضافت رئيسة المجلس أن هذا التعيين يعكس ثقة الدولة في الكفاءات النسائية وقدرتها على تولي المناصب القيادية العليا، ويجسد ما حققته المرأة المصرية من نجاحات متواصلة في مختلف مواقع المسؤولية، بما يدعم جهود التنمية، متمنية لها مزيدًا من التقدم والنجاح في مهامها المقبلة.

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