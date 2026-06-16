وول ستريت جورنال: أمريكا ستسمح لإيران ببيع النفط فور توقيع الاتفاق

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلًا عن أشخاص مطلعين على بنود الاتفاق، بأن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فورًا في بيع النفط والوقود بموجب مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان لإنهاء الحرب.

وبحسب التقرير، سيدخل بند إعفاء مبيعات النفط الإيرانية من العقوبات حيز التنفيذ بمجرد توقيع الاتفاق المرتقب هذا الأسبوع. كما سيشمل الإعفاء خدمات مرتبطة بعمليات البيع، من بينها الخدمات المصرفية والنقل والتأمين، بهدف تسهيل صادرات النفط الإيرانية إلى الأسواق العالمية.

توقيع الاتفاق الجمعة

ومن المقرر أن يلتقي كبار المفاوضين من إيران والولايات المتحدة في سويسرا يوم الجمعة، لتوقيع اتفاق من شأنه أن يضع نهاية رسمية للحرب ويفتح الباب أمام 60 يومًا من المباحثات الفنية.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لشبكة سي إن إن الأمريكية يوم الاثنين، إن مذكرة التفاهم "عامة جدًا" ولا تتجاوز صفحتين. وتشمل إعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي على إيران، وقضايا الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب صندوق محتمل لإعادة الإعمار.

لكن لا تزال هناك الكثير من التفاصيل غير المعروفة بشأن الاتفاق، بما في ذلك ترتيب تنفيذ البنود، وآليات التحقق والرقابة، وسبل إنفاذ الالتزامات، والأهم من ذلك: ما إذا كان الطرفان سيتمكنان من احتواء المعارضين للاتفاق داخل إيران وإسرائيل والولايات المتحدة لفترة كافية تسمح لهذا الانفراج الدبلوماسي المحدود بالتحول إلى مفاوضات جادة.