15 صورة لاحتفال إمام عاشور بهدفه أمام بلجيكا بكأس العالم 2026

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نجح منتخب مصر في تسجيل هدف التقدم الأول أمام منتخب بلجيكا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من الجولة السابعة لكأس العالم 2026.

وأحزر إمام عاشور هدف الفراعنة الأول من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة من محمد صلاح، ليستلم عاشور الكرة ويسددها صاروخية سكنت شباك كورتوا حارس بلجيكا.

وتشير النتيجة حتي الان بتقدم منتخب مصر بهدف دون رد، ليضع قدمًا في حصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة.

ويعد هذا الهدف هو الأول لمنتخب مصر في هذه النسخة والأول للاعب إمام عاشور في بطولة كأس العالم.

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