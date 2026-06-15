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صاروخية إمام عاشور وتألق شوبير.. ملخص الشوط الأول لمباراة مصر وبلجيكا

كتب : محمد عبد الهادي

10:54 م 15/06/2026 تعديل في 10:58 م
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  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور

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انتهي الشوط الأول من مباراة مصر وبلجيكا بتقدم الفراعنة بهدف دون رد في الجولة الأولي من المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026.

ملخص الشوط الأول لمباراة مصر وبلجيكا

بدأت المباراة بتمريرات قصيرة للاعبي منتخب بلجيكا في محاولة للسيطرة على مجريات المباراة وسط تراجع للاعبي الفراعنة.

في الدقيقة السابعة، هدد منتخب بلجيكا مرمي مصطفي شوبير حارس الفراعنة بتسديدة قوية من دي بروين، ولكنها مرت بجوار القائم دون خطورة حقيقية على منتخب مصر.

منتخب مصر بدء أولى هجماته في الدقيقة 11 بعد تمريرات قصيرة لمحمد صلاح وزيكو من الجبهة اليمني انتهت بعرقلة من الدفاع لزيكو على حدود منطقة الجزاء والحكم لم يحتسب شيء.

في الدقيقة 19 سجل منتخبنا الوطني أولى أهداف اللقاء بتسديدة صاروخية من اللاعب إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك كورتوا.

مصطفي شوبير أنقذ فرصة هدف محقق لصالح منتخب بلجيكا في الدقيقة 28، بتسديدة قوية تصدى لها مصطفى شوبير بنجاح ليحافظ على نظافة شباكه.

الدقيقة 39 شهدت محاولة خطيرة لصالح منتخب بلجيكا بعد تسديدة من تروسارد على حدود منطقة الجزاء ويتصدى لها حمدي فتحي ويبعدها خارج منطقة الجزاء.

في الدقيقة 43 انطلق عمر مرموش من الجبهة اليسري بعد انطلاقة سريعة لكنه سددها ضعيفة في يد كرتوا حارس منتخب بلجيكا.

في الدقيقة 45+3 أضاع منتخب مصر فرصة هدف ثاني بعد ركنية من الجبهة اليمني نفذها صلاح ومرت أعلي كورتوا ليصبح المرمي خالي لكنها مرت أعلي رأس مهند لاشين لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدف نظيف.

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إمام عاشور منتخب مصر كأس العالم 2026

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