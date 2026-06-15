هيئة الطيران المدني الكويتية تعلن استئناف محدود للرحلات الجوية

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية استئناف عمليات تشغيل محدودة لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية عبر مبنى الركاب 4 في مطار الكويت.

ويأتي القرار في إطار إعادة تفعيل الحركة التشغيلية بشكل جزئي، حيث أوضحت الهيئة أن الرحلات ستُستأنف بصورة محدودة من خلال مبنى الركاب 4، بما يشمل شركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية.

وأعلن التلفزيون الإيراني، فجر اليوم الاثنين، رسميًا التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.

قال التلفزيون الإيراني، إن الولايات المتحدة اضطرت إلى القبول بإنهاء الحرب.

أكد أنه بفضل الاقتدار والثبات ومقاومة القوات المسلحة والشعب، اضطرت واشنطن إلى القبول بإنهاء الحرب.

وفي السياق، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، إن نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائيا سيتم التوقيع عليه في جنيف يوم الجمعة.