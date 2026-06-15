أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أن الولايات المتحدة مستعدة لفتح صفحة جديدة مع إيران في حال أبدت "التزاما واضحا" يترافق مع آلية تُحقق تضمن تخليها عن امتلاك السلاح النووي، مشيرا إلى أن أي انفراجة مرتبطة بشكل مباشر بمدى التزام طهران بشروط الاتفاق.

نشر نص الاتفاق هذا الأسبوع وربط أي مكاسب بالتزام إيران

قال فانس، في تصريحات جديدة لشبكة "سي بي إس نيوز"، اليوم الإثنين، إن نص الاتفاق سيتم نشره خلال هذا الأسبوع، موضحا أن إيران لن تحصل على أي أموال أو مكاسب اقتصادية ما لم تلتزم بالكامل بتعهداتها ضمن الاتفاق.

شروط أمريكية تشمل النووي وتمويل الجماعات المسلحة

أضاف نائب ترامب، أن شروط تخفيف العقوبات عن إيران تتضمن التخلي الكامل عن برنامجها النووي، إلى جانب وقف تمويل ما وصفه بأنشطة "الإرهاب" في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن هذه البنود تُمثّل "الأساس" لأي تفاهم مستقبلي بين الجانبين.

وأنهى إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أزمة متصاعدة شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، فاتحا الباب أمام مسار تفاوضي جديد يهدف إلى تثبيت التهدئة ومعالجة الملفات الخلافية، حيث جاء الإعلان عبر وساطة باكستانية قادها رئيس الوزراء شهباز شريف، قبل أن يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للاتفاق، فيما أعلنت طهران التوصل إلى مذكرة تفاهم تُمهّد لوقف الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة من المباحثات.