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نائب ترامب: الاتفاق مع إيران وُقّع إلكترونيًا الأحد

كتب : وكالات

05:20 م 15/06/2026

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس

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أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الاتفاق المبرم مع إيران جرى توقيعه إلكترونيًا يوم الأحد، مشيرًا إلى أن بنوده أصبحت نافذة بالفعل.

وخلال مقابلة أجراها مع شبكة ABC، أوضح فانس أن طهران لم تتلقَّ أي أموال حتى الآن بموجب هذا الاتفاق، مؤكدًا استمرار العمل وفق الآلية المتفق عليها بين الجانبين.

كما شدد نائب الرئيس الأمريكي على أن الاتفاق تم توقيعه رقميًا بالفعل الأحد الماضي، مضيفًا أن الولايات المتحدة لم تفرج عن أي أموال لصالح إيران، وقال إن هذا الوضع لن يشهد أي تغيير في المرحلة الحالية، وفق تصريحاته.

ورغم أن خيار التوقيع الإلكتروني للاتفاق كان مطروحًا في وقت سابق ضمن السيناريوهات المحتملة، فإن تصريحات نائب الرئيس الأمريكي تمثل أول تأكيد واضح على إتمام هذه الخطوة فعليًا.

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