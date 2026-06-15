أثار ظهور الرقمين "86 47" محفورين على العشب في منطقة ناشونال مول بواشنطن جدلًا واسعًا وغضبًا لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ يُنظر إلى العبارة على نطاق واسع باعتبارها رمزًا احتجاجيًا موجهًا ضده.

ويشير الرقم "47" إلى ترامب بوصفه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، بينما يُستخدم الرقم "86" في الثقافة الأمريكية بمعانٍ متعددة أبرزها الإزالة أو الاستبعاد أو التخلص من شيء ما، وهو ما فتح الباب أمام تفسيرات متباينة للعبارة.

🚨 WTF?! Leftists just VANDALIZED the National Mall by etching "86-47" into the grass



"Usually means to axe or KILL something."



"47 represents President Trump."



DISGUSTING SCUM!



It's clear what they are doing. They want to take him out. Protect 47 at all costs! 🙏🏻 pic.twitter.com/hJoOaNnokt — War Correspondent (@warDaniel47) June 14, 2026

وفتحت شرطة المتنزهات الأمريكية تحقيقًا في الواقعة التي وصفتها بأنها عمل تخريبي، بعدما عُثر على الرقمين "86" و"47" مرسومين على العشب في منطقة ناشونال مول بالعاصمة واشنطن، على مقربة من موقع فعالية "يو إف سي فريدوم 250" المرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأظهرت صور التقطتها كاميرات المراقبة وجود الأرقام على العشب منذ عصر الأربعاء على الأقل، فيما بدا الرقم "8" الأكثر وضوحًا نتيجة تحول لون العشب إلى البني.

وحتى الآن لم تتمكن السلطات من تحديد السبب الذي أدى إلى هذا التغير.

خلفية الجدل حول "86 47"

أثار الرمز "86 47" جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، بعدما وُجهت اتهامات إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي بسبب منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن صورة لأصداف بحرية مرتبة لتشكّل الرقمين نفسيهما.

ووفقًا لما ورد في القضية، اعتبرت الحكومة أن العبارة تحمل تهديدًا للرئيس دونالد ترامب بوصفه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، بينما نفى كومي أن يكون منشوره قد تضمن أي دعوة إلى ممارسة العنف ضد ترامب.

وأكدت وزارة الداخلية الأمريكية، في بيان لشبكة "إيه بي سي نيوز"، أن شرطة المتنزهات الأمريكية تتولى التحقيق في الحادث.

وقالت الوزارة إن أعمال التخريب التي استهدفت ناشونال مول لن يتم التسامح معها، مشددة على أن أي تهديد يطال الرئيس يُؤخذ بمنتهى الجدية، وأن الجهات المختصة ستواصل التحقيقات لمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

من جهته، أحال جهاز الخدمة السرية الاستفسارات المتعلقة بالقضية إلى شرطة المتنزهات الأمريكية، التي أوضحت أن سبب تغير لون العشب لم يُحسم بعد، لكنها جمعت عينات من الموقع لإخضاعها للفحص والتحليل.

وفي إطار الإجراءات المتخذة بالموقع، شوهد موظفو هيئة المتنزهات الوطنية وهم يطوقون المنطقة بعد ظهر الخميس، فيما عمل عناصر من الحرس الوطني على إبعاد الزوار والجمهور عن المساحة التي ظهرت عليها الأرقام إلى حين استكمال التحقيقات.